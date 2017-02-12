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رقم الخبر: 187125 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 13:59 الاقسام: رياضة  
أوروجواي بطلة أمريكا الجنوبية للشباب
فيما البرازيل تفشل في التأهل للمونديال

أوروجواي بطلة أمريكا الجنوبية للشباب

تغلبت أوروجواي على الإكوادور صاحبة الضيافة (2-1) السبت، لتفوز ببطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم تحت 20 عامًا وتتقدم 4 فرق متأهلة لكأس العالم للشباب هذا العام.

وتحققت النتيجة في كيتو بفضل ثنائية من خواكين أردايز، رفعت رصيد أوروجواي إلى 12 نقطة بفارق 5 نقاط عن الإكوادور صاحبة المركز الثاني.

وأنهت الإكوادور وفنزويلا والأرجنتين البطولة ورصيد كل منهم 7 نقاط، وستنضم الفرق الثلاثة لأوروجواي في تمثيل أمريكا الجنوبية في كأس العالم بكوريا الجنوبية في مايو/ أيار.

وفي مباراة أخرى قادت ثنائية في الشوط الأول سجلها لأوتارو مارتينيز الأرجنتين للفوز

(2-0) على فنزويلا وهي نتيجة ساعدتها على التفوق على البرازيل في الصراع على آخر المراكز المؤهلة لكأس العالم.

كانت البرازيل بطلة كأس العالم تحت 20 عامًا، 5 مرات ستتأهل إذا هزمت كولومبيا، صاحبة المركز الأخير لكن مباراتهما انتهت بالتعادل بدون أهداف.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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