الوفاق/خاص- حقق ناشئة وشباب ايران 4 ميداليات ملونة ( ذهبية وفضيتان وبرونزية واحدة) في المرحلة الرابعة لبطولة كأس العالم بالقوس والنشاب داخل الصالات والتي تجري في مدينة لاس فيغاس الامريكية.

ففي منافسات الشباب للسيدات حققت بريسا روحانيان الميدالية الذهبية، وجاءت ثانياً متسابقة من امريكا ثم المتسابقة الايرانية مبينا فلاح في المركز الثالث.

وفي فئة الشباب ايضاً حقق رضا شباني الميدالية الفضية بعد منافس من اليابان، وجاء متسابق امريكي في المركز الثالث.

أما فئة الناشئة فقد أحرزت سوكند رحماني الميدالية الفضية، وجاءت متسابقة من امريكا بالمركز الاول.

ويشارك في هذه البطولة 46 دولة في مختلف الاعمار ولكلا الجنسين، ويشارك من الجمهورية الاسلامية 10 متنافسين في الناشئة والشباب، وواحد منهم في فئة الكبار فقط.