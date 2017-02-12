أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، حرصه على مواصلة العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية بما يحقق رخاء الشعبين.

وأعرب بوتفليقة، في برقية تهنئة بعث بها إلى نظيره الإيراني حسن روحاني بمناسبة الذكرى الـ38 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران، عن ارتياحه العميق لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل لتعزيز هذه العلاقات وتنميتها بما يدعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ويحقق النمو والازدهار والرخاء للشعبين.





