أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان إيران نقلت المنطقة من عصر الهزائم إلى عصر الانتصارات.

وأضاف: "ايران كسرت التبعية للغرب والشرق وعززت استقلالها كعنوان من عناوين استقلال شعوب المنطقة ودعمت مقاومة الشعوب المستضعفة التي واجهت الاحتلال الإسرائيلي وكل أنواع الاحتلالات في منطقتنا".

وقال الشيخ قاسم في حديث له السبت: "اليوم قدمت الجمهورية الإسلامية الأمل لشعوب المنطقة والأمل بأن التغيير ممكن وأن الاستكبار ليس قدرا لازما وأن بإمكاننا أن نصنع خياراتنا في مواجهة الظلم والاحتكار والاحتلال وصنع المستقبل"، ولفت الى ان "دول الخليج (الفارسي) لو ارادت أن تزدهر أكثر وأن تعيش مطمئنة أكثر وأن تستثمر إمكاناتها وطاقاتها لكان عليها أن تتعاون مع إيران"، معتبرا ان التعاون مع إيران قوة للخليج وأمنه واستقراره ومستقبل هذه المنطقة بأسرها.

وأشار الشيخ قاسم الى ان "إيران هي التي هزمت إسرائيل في إيران والمنطق وهي التي تحولت من شرطي الخليج (الفارسي) بيد أمريكا لقهر الدول العربية والإسلامية إلى حام لقضايا العرب والمسلمين وتساءل "كيف لا يتعاونون معها وهي التي قدمت هذا الخير وهذه المكانة؟"، وأكد ان "حزب الله يعتز بأن دعمه من إيران"، مشيرا الى ان إيران لم تطلب شيئا لا من حزب الله ولا من لبنان لقد أعطت ولم تأخذ لقد منحت ولم تسترد والواقع اليوم يشهد.