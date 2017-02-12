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رقم الخبر: 187120 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 13:09 الاقسام: محليات  
الشرطة الايرانية تعلن تصديها لزمر ارهابية حاولت التسلل الى داخل البلاد

الشرطة الايرانية تعلن تصديها لزمر ارهابية حاولت التسلل الى داخل البلاد

أعلن قائد قوى الامن الداخلي الايراني العميد حسين اشتري بانه تم التصدي لزمر مناهضة وارهابية حاولت التسلل الى الداخل في شمال غرب وجنوب شرق البلاد.

وقال العميد اشتري في تصريح للصحفيين مساء السبت، ان بعض الزمر المناهضة والارهابية حاولت خلال الاشهر الاخيرة التسلل الى الداخل من حدود شمال غرب وجنوب شرق البلاد، الا ان قوات حرس الحدود والحرس الثوري وسائر القوات الامنية تصدت لهم ومنعتهم من ذلك بعد ان وجهت لهم ضربات في الوقت المناسب.

واضاف قائد الامن الداخلي، انه في بعض مناطق البلاد تم اعتقال عدد من عناصر هذه الزمر المناهضة قبل القيام باي اجراء.

واعتبر العميد اشتري، مستوى الامن بانه مقبول في حدود جنوب شرق البلاد المجاورة لباكستان وافغانستان، واضاف: ان مشروع غلق حدود جنوب شرق البلاد مستمر بجدية في الاجزاء التي تواجه فيها فراغا امنيا.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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