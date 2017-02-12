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رقم الخبر: 187119 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 13:10 الاقسام: محليات  
إنشاء أحدث قاعدة لبحرية الجيش الإيراني في سواحل بحر عمان
الاميرال سياري:

إنشاء أحدث قاعدة لبحرية الجيش الإيراني في سواحل بحر عمان

أعلن قائد القوة البحرية للجيش الايراني الاميرال "حبيب الله سياري" عن انتهاء العمل في أحدث قاعدة للقوة البحرية للجيش الإيراني في منطقة "بسابندر" ، الواقعة على ساحل بحر عمان.

وقال الاميرال سياري: أنه ومنذ أن تقرر أن يكون للقوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية تواجداً في منطقة "مكران" جنوب شرق إيران فقد تم إدراج إنشاء منطقتين وثلاث قواعد بحرية جديدة في هذه المنطقة في جدول أعمال القوة البحرية.

وأضاف: بناءً على هذاً فقد إنتهينا من عمليات إنشاء مناطق "ولاية جاسك" و"نبوت" البحرية في منطقة "كنارك" وقاعدة "بسابندر"، مبيناً أن العمل جار في المشاريع المتبقية.

وفيما يخص إنشاء السفن الجديدة للقوة البحرية في الجيش الإيراني، صرح الإدميرال سياري: في ما يخص هذ الشأن، فإن العمل في مشروع بناء سفن القوة البحرية، وطبقاً لما هو مخطط له جار في مصانع القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية.

وكان قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني قد أعلن في مؤتمر صحفي في ديسمبر من العام المنصرم عن بدء العمل بإنشاء منطقتين وثلاث قواعد بحرية جديدة في سواحل منطقة "مكران" جنوب شرق البلاد.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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