أعلنت "ايلفا بيري" رئيس المجلس التجاري السويدي عن افتتاح مكتب في طهران بعد اجراء دراسة ميدانية لمدة 9 شهور حول القضايا الاقتصادية وامكانيات التعاون مع ايران.

وأضافت بيري في اجتماعها مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية يوم الاحد في طهران، أن المجلس التجاري السويدي لديه فروع في 50 بلدا، ويشكل فرصة للتعارف المتبادل بين الناشطين الاقتصاديين في كلا البلدين فضلا عن انه يوفر فرص الاستثمار بمشاريع البنى التحتية.

وأكدت أن المجلس التجاري يخطط للتعاون مع ايران لخلق فرص العمل في الداخل والوصول للأسواق المستهدفة في دول الجوار.

وبيّنت بأن الوفد السويدي الزائر يضم 70 مؤسسة اقتصادية وهو الاضخم من نوعه لغاية الآن ويعكس ارادة السويد في تطوير العلاقات مع طهران، مؤكدة استعداد لتوظيف استثمارات في ايران وتنمية العلاقات معها على ضوء الاوضاع غير المستقرة التي تسود العالم.

ولفتت رئيسة المجلس التجاري الى مفاوضات بنوك سويدية مع البنك المركزي الايراني خلال يومين من الزيارة، مبيّنة بأنها تستهدف تحديد آلية تمويل المشاريع المشتركة.

من جهة أكد غلام حسين شافعي رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم الايرانية، أن ترقية مستوى التعاون المصرفي، شرط محوري وضروري لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين طهران وستوكهولم.

وأوضح بان وجود شركات "فولفو" و"سكانيا" و"تتراباك" في السوق الايرانية، يعكس التقارب الاقتصادي بين البلدين، وأن مرحلة ما بعد الاتفاق النووي وفرت فرص التعاون ومن المرتقب انبثاق نتائج عن المفاوضات التي تجريها الحكومتين الايرانية والسويدية بخصوص المعوقات المصرفية والتأمينية لرفع مستوى التبادل الاقتصادي بين البلدين.

يذكر أن رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفن، قد وصل طهران يوم السبت، على رأس وفد اقتصادي كبير لبحث تنمية العلاقات الاقتصادية مع ايران.