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رقم الخبر: 187115 تاريخ النشر: شباط 12, 2017 الوقت: 12:45 الاقسام: رياضة  
الاعلان عن برنامج بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة في ايران
التي ستجري في 16 و17 من شهر فبراير الجاري

الاعلان عن برنامج بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة في ايران

الوفاق/خاص- اعلنت لجنة مسابقات كأس العالم للمصارعة الحرة والتي ستجري في صالة الامام الخميني (قدس) بمدينة كرمانشاه في ايران، عن برنامج المسابقات التي ستفتتح في 15/2/2017 وتستمر لثلاث ايام.

وفيما يلي برنامج المسابقات:

الاربعاء: 15/2

اجتماع للحكام، بعدها جلسة لمدراء الفرق، ومن ثم فحص طبي للمتسابقين، وبعد ذلك يتم قياس الاوزان والتأكد منها.

الخميس: 16/2

منافسات الادوار الاولى   الساعة 9:00  لغاية  12:30

مراسيم الافتتاحية   الساعة  17:45  لغاية  18:15

منافسات الدور الثاني  الساعة 18:15  لغاية 20:45

الجمعة: 17/2

منافسات الدور الثالث  الساعة 9:00  لغاية  10:15

منافسات تحديد المراكز من الخامس وحتى السابع  الساعة  10:15 لغاية  12:45

لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع  الساعة 16:00  لغاية 17:15

اللقاء النهائي   الساعة  17:15  لغاية  19:00

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/خاص
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