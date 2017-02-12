التي ستجري في 16 و17 من شهر فبراير الجاري الاعلان عن برنامج بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة في ايران الوفاق/خاص- اعلنت لجنة مسابقات كأس العالم للمصارعة الحرة والتي ستجري في صالة الامام الخميني (قدس) بمدينة كرمانشاه في ايران، عن برنامج المسابقات التي ستفتتح في 15/2/2017 وتستمر لثلاث ايام.