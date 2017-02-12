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|رقم الخبر: 187115
|تاريخ النشر: شباط 12, 2017
|الوقت: 12:45
|الاقسام: رياضة
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التي ستجري في 16 و17 من شهر فبراير الجاري
الاعلان عن برنامج بطولة كأس العالم للمصارعة الحرة في ايران
الوفاق/خاص- اعلنت لجنة مسابقات كأس العالم للمصارعة الحرة والتي ستجري في صالة الامام الخميني (قدس) بمدينة كرمانشاه في ايران، عن برنامج المسابقات التي ستفتتح في 15/2/2017 وتستمر لثلاث ايام.
وفيما يلي برنامج المسابقات:
الاربعاء: 15/2
اجتماع للحكام، بعدها جلسة لمدراء الفرق، ومن ثم فحص طبي للمتسابقين، وبعد ذلك يتم قياس الاوزان والتأكد منها.
الخميس: 16/2
منافسات الادوار الاولى الساعة 9:00 لغاية 12:30
مراسيم الافتتاحية الساعة 17:45 لغاية 18:15
منافسات الدور الثاني الساعة 18:15 لغاية 20:45
الجمعة: 17/2
منافسات الدور الثالث الساعة 9:00 لغاية 10:15
منافسات تحديد المراكز من الخامس وحتى السابع الساعة 10:15 لغاية 12:45
لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع الساعة 16:00 لغاية 17:15
اللقاء النهائي الساعة 17:15 لغاية 19:00
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