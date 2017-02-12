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رقم الخبر: 187112 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 21:33 الاقسام: عربيات  
مصادر كويتية: توجيه قوات خاصة للحدود البرية مع العراق إجراء احترازي

مصادر كويتية: توجيه قوات خاصة للحدود البرية مع العراق إجراء احترازي

أفاد مصدر أمني كويتي السبت، بأن قوات من وزارة الداخلية الكويتية (القوات الخاصة والأمن العام والنجدة) توجهت إلى الحدود البرية مع العراق على مقربة من منفذ العبدلي كإجراء احترازي عقب معلومات عن وجود عراقيين على مقربة من الحدود.

ونسبت صحيفة (الأنباء) الكويتية في عددها الصادر السبت إلى المصدر الأمني قوله "إن أجهزة الأمن رصدت على حدودها عددا من المجاميع العراقية"..مجددا التأكيد على أن التواجد الأمني إجراء احترازي للداخلية..مبينا في الوقت ذاته بأن هناك تواجدا أمنيا عراقيا لافتا على الجانب الآخر من الحدود.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن حشود عراقية تطالب بإعادة النظر في ترسيم الحدود.

والقوات الخاصة التي توجهت للحدود هي : سريتان من إدارة مكافحة الشغب وآليات وأفراد من إدارة الدروع وإدارة الأمن والسيطرة والاقتحام.

 

 
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مصدر الخبر: الكويت/ وكالات
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