وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية- في بيان السبت، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستفادة المثلى للمعلومات، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي إثر دورية تفتيش بالقطاع العسكري بولاية أدرار قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية الثالثة من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة".

وأوضح البيان أن المخبأ يحتوي على " مدفع و7 رشاشات متعددة الأعيرة والأنواع وبندقيتين قناصتين عيار"، وعلى "مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية وبندقيتين تكراريتين و7 قذائف (دي 30) و15 قذيفة هاون عيار"، علاوة على "صاروخين (جراد بي أم) و10 قنابل يدوية (أف 1)بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر ب 7098 طلقة من مختلف الأعيرة".