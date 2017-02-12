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رقم الخبر: 187111 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 21:26 الاقسام: عربيات  
الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية "أدرار"

الجيش الجزائري يكتشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية "أدرار"

اكتشفت قوات الجيش "الوطني الشعبي" الجزائري مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية "أدرار" الواقعة جنوب غربي البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية- في بيان السبت، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل الاستفادة المثلى للمعلومات، تمكنت قوات الجيش الوطني الشعبي إثر دورية تفتيش بالقطاع العسكري بولاية أدرار قرب الشريط الحدودي بالناحية العسكرية الثالثة من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة".

وأوضح البيان أن المخبأ يحتوي على " مدفع و7 رشاشات متعددة الأعيرة والأنواع وبندقيتين قناصتين عيار"، وعلى "مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية وبندقيتين تكراريتين و7 قذائف (دي 30) و15 قذيفة هاون عيار"، علاوة على "صاروخين (جراد بي أم) و10 قنابل يدوية (أف 1)بالإضافة إلى كمية ضخمة من الذخيرة تقدر ب 7098 طلقة من مختلف الأعيرة".

 

 

 
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مصدر الخبر: الجزائر/ وكالات
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