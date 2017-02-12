قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، إن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة "تاريخية استراتيجية"، وذلك بمناسبة زيارة مايك بومبيو، مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية للرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن ولي العهد السعودي قوله إن "علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقة تاريخية استراتيجية، ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين السعودية وأميركا".

وأضاف ولي العهد السعودي، الذي يشغل أيضا منصب وزير الداخلية، أن المملكة ستواصل محاربة الإرهاب.

تجدر الإشارة إلى أن هذه أول زيارة يعلن عنها لمسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي الجديد إلى السعودية.

من جانب آخر أفادت وسائل إعلام سعودية، بتنفيذ قوات الأمن عمليتين في جدة والمدينة، بمشاركة جوية، وذلك منذ فجر السبت، حيث تبادلت القوات الأمنية إطلاق النار مع عدد من العناصر الإرهابية.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "الرياض"، فإن اشتباكات جرت في حي المحاميد بمدينة جدة في غرب البلاد، وحاصرت قوات الأمن عددًا من العناصر المنتمية إلى تنظيم "داعش" المصنف على قائمة الإرهاب العالمية.

وأفادت الصحيفة أيضاً، بأن قوات الأمن السعودي، ألقت القبض على عدد من هذه العناصر، فيما تقوم قوات الطوارئ بتأمين محيط منطقة العمليات.