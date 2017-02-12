قال مسؤول ليبي إن طائرات حربية تابعة للجيش الوطني الليبي شنت ما لا يقل عن تسع غارات مستهدفة مسلحي تنظيم داعش بالقرب من حقل نفطي رئيسي وسط ليبيا.

وقال فيصل أهبالي، متحدثا باسم الجيش الوطني للأسوشيتدبرس إن الغارات استهدفت مواقع الميليشيا المعروفة باسم سرايا الدفاع عن بنغازي.

وهذه الميليشيا عبارة عن خليط من مسلحين متطرفين ومتمردين سابقين لحقت بهم الهزيمة مؤخرا في بنغازي، ثاني أكبر المدن الليبية.

هذا وأبدت الخارجية الأميركية، "قلقها الشديد"، من أنباء عن دخول منظمة تدعى "الحرس الوطني الليبي" إلى طرابلس، قائلة إن انتشاره يفاقم الوضع الأمني في العاصمة الليبية.

وشدد البيان على ضرورة "بناء قوة عسكرية وطنية ليبية موحدة تخضع لقيادة مدنية قادرة على توفير الأمن لجميع الليبيين ومكافحة الجماعات الإرهابية".