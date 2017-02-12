بعد جريمة النظام الخليفي بتنفيذ جريمة القتل المتعمّد بحق ثلاثة شبان بحرينيين عزّل، خرجت تظاهرات واسعة في مناطق متفرقة من البحرين ندّدت بالجريمة النكراء بحق الشهداء الثلاثة رضا الغسرة (29 عاما) محمود يحيى (22 عاما) ومصطفى يوسف (35 عاما)، ما دفع قوات الأمن البحريني الى التصدي للتظاهرات، واندلاع اشتباكات مع المتظاهرين، استخدم خلالها مرتزقة النظام قنابل الغاز المسيلة للدموع.

وقد رفعت خلال التظاهرات صوراً للشهداء، وردد المتظاهرون شعارات مناوئة للملك حمد بن عيسى آل خليفة، الذي تحمّله "المعارضة" مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية والانتهاكات الحقوقية في البلاد.

بموازاة ذلك، امتنعت السلطات البحرينية عن تقديم أية معلومات أو إيضاحات بشأن جثامين الشهداء الثلاثة، رغم طلب الأهالي تسلم الجثامين لدفنهم.

إلى ذلك صرح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح في ملتقى استضافته وكالة مهر للأنباء بان هذه المرحلة التي تمر بها البحرين تذكر الجميع بعشية انتصار الثورة الاسلامية الايرانية التي هزمت النظام الشاهنشاهي البائد.

وصرح نائب الأمين العام لجمعية العمل الإسلامي الشيخ عبدالله الصالح إن عزيمة وإرادة الشعب البحريني تقرب النصر مؤكداً إن الشعب البحريني يرى هزيمة الظالم آل خليفة بعينه، مباركاً في الذكرى السادسة لانطلاق ثورة فبراير أمام كل الممارسات الأجرامية والتي ناضلت لتحقيق إرادة شعبنا في تقرير مصيره وعظم التضحيات التي قدمها الشعب البحريني الذي يقدم الشهداء مقدراً تضحياتهم ومعزياً عائلاتهم سائلاً المولى عزوجل الصبر.

وأوضح الشيخ عبد الله الصالح: شعار العام هذا "على الوعد" هو عنوان جديد يعكس إرادة الشعب لمواجهة الظلم الذي تمارسه سلطات آل خليفة في البحرين من اعتقال وسجن، عام مواجهة بريطانيا المستعمر القديم الجديد الذي صرح بشكل علني برغبته بإعادة الأوراق القديمة للسعودية وعملائها في المنطقة.

ونوه الشيخ الصالح إن شعار "على الوعد" يعني إيضاً إن جميع قوى الشعب البحريني يريد أن يبذل أكثر وأكثر لتحدي الظلم الذي يشعر بقوة الشعب، مستذكراً في هذه المرحلة عشية الثورة الاسلامية الايرانية التي انتصرت على النظام الشاهنشاهي.

وبين الراشد إن الثورة البحرينة لا تطالب الا اقامة دولة المؤسسات والقانون ونشر الحرية ومن يقمع هذه الثورة هو الاستعمار بأدواته من أنظمة وسلطات جائرة في المنطقة.

وبين الراشد إن الظلم الثاني الذي وقع على أهل البحرين هو الحصار الإعلامي، فالإعلام الذي يهمين عليه الغرب وبترودولار دول الخليج الفارسي لا يعكس أي شي من الوقائع التي تحدث على الأرض، مشيراً إلى القمع والانتهاك والقتل والاعتقال والرمي في السجون من الأطفال ذوي العشرة أعوام إلى الشباب إلى الشيوخ ولا أحد يتكلم عنها ولا أحد يعكس مجازر آل خليفة والجيش الأردني ودرع الجزيرة.

وردا على سؤال حول اسباب تأجيل محاكمة الشيخ عيسى قاسم، بين الراشد إن محكمة الشيخ عيسى قاسم سياسية وليست جنائية أو مدنية فهي محكمة ضد الثورة موضحاً إن تأجيلها مرتبط بالمستجدات المحلية والاقليمية ومعتبراً إياها عامل ضغط على الثورة دون أدنى شك.

من جهة اخرى اعتقلت السلطات البحرينية سيدة بعد استدعائها لمبنى التحقيقات الجنائية (المخابرات) صباح الجمعة.

وقد أفيد أن المعتقلة فاتن حسين هي خالة المعتقل حسين الشكر، الذي اعتقلته السلطات في المطاردة البحرية التي أسفرت عن استشهاد رضا الغسرة، محمود يحيى، ومصطفى يوسف.

وقد أكّد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان يوسف المحافظة، عبر حسابه على "تويتر"، انقطاع أخبار السيدة حسين، بعد ورود أخبار في هذا الشأن.