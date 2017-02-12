* الكيان الصهيوني يضع يده على 275 دونما من أراضي بلدة بيتونيا * قوات الاحتلال تستهدف المزراعين العزل شرق قطاع غزة

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قراراً بمصادرة 275 دونما بين قريتي بيت عور التحتا وبيت عور الفوقا، وذلك بداعي "أغراض عسكرية مستعجلة"، وهذه الأراضي تابعة لبلدة بيتونيا التي تبعد 4 كيلومترات عن رام الله.

وقالت مصادر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وزعت أمراً بوضع اليد للاستيلاء على الأراضي المقام على جزء منها حاجز عسكري يفصل القريتين عن الخط الأخضر، والمعروف باسم حاجز (443).

وعثر المواطنون من سكان القريتين على أوراق الاستيلاء قرب الحاجز العسكري لقوات الاحتلال عند مفترق بيت عور الفوقا المحاذي لشارع 443 الاحتلالي، ألقى بها جيش الاحتلال في الطريق.

وفي سياق آخر استشهد عصر الجمعة، أسير من مدينة طولكرم، متأثرا بجروحه التي أصيب بها في التاسع من نوفمبر العام المنصرم، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بزعم تنفيذ عملية طعن.

وأفادت وكالة "فلسطين الآن" أن الأسير محمد الجلاد (24 عاما) قضى الأشهر الأخيرة من حياته في وضع صحي خطير وغير مستقر، إلى أن غادر الحياة الجمعة في مستشفى بيلنسون "الإسرائيلي".

يشار إلى أن "الجلاد" الذي يعاني من سرطان الغدد، قد أصيب بجروح خطيرة، بعد أن أطلق عليه جنود الاحتلال زخات من الرصاص في بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس، نُقل على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وفي سياق منفصل استهدفت قوات الاحتلال الصهيوني المتمركزة على طول الشريط الفاصل شرق قطاع غزة صباح السبت، نيران أسلحتها الرشاشة منازل المواطنين الفلسطينيين والأراضي الزراعية دون التبليغ عن وقوع إصابات.

وقال شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل عشوائي بسبب حالة الضباب الشديدة التي تشهدها المنطقة منذ ساعات الفجر خشية تسلل أحد من القطاع.