* تفاصيل جديدة عن إغارة الطيران الروسي على قوات تركية في سوريا * الجيش يحقق تقدماً كبيراً على مشارف مدينة الباب في ريف حلب

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخية السبت أنه تمت دعوة وفد الجمهورية العربية السورية وممثلي “المعارضة” إضافة للمبعوث الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى اجتماع في آستانة يومي الـ15 والـ16 من الشهر الجاري بشأن تسوية الأزمة في سورية.

وقالت الوزارة في بيان نشر على موقعها الالكتروني: “إنه ستتم خلال الاجتماع مناقشة تنفيذ نظام وقف الأعمال القتالية في سورية وإجراءات استقرار الوضع في مناطق معينة وتبني قواعد مجموعة العمل المشتركة والاتفاق على المزيد من الإجراءات لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية إضافة إلى بحث خطوات عملية أخرى في ضوء المحادثات السورية المقبلة في جنيف”.

وكان عقد في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي اجتماع في آستانة صدر فى ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وشدد على أن الحل الوحيد للأزمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية كما أعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة وقف الأعمال القتالية والتأكيد على محاربة الإرهاب.

ميدانياً تكبّد تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر بالأفراد والآليات خلال عمليات للجيش السوري بتغطية من الطيران الحربي على تجمعاته وتحركاته في محيط مدينة دير الزور.

وأفادت وكالة "سانا" "أنّ وحدة من الجيش السوري بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية قضت أمس السبت على مجموعتين إرهابيتين من تنظيم "داعش" قرب مفرق منطقة الثردة جنوب المدينة بنحو 9 كم".

وأشارت الوكالة إلى "أنّ سلاح الجو نفذ سلسلة غارات على تجمعات لتنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة المكبات على طريق جبل الثردة ما أسفر عن مقتل ستة إرهابيين من بينهم المدعو "أبو محمد المرتضى" وإصابة سبعة آخرين وتدمير دراجة نارية".

ولفتت "سانا" إلى أنّ غارات الطيران الحربي على تحركات ومقرات تنظيم "داعش" في محيط المقابر وفي حيي الحميدية والمطار القديم أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين، وتدمير آليات مزودة برشاشات ثقيلة.

وأشارت الوكالة الى "أنّ وحدة من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة وجهت رمايات مكثفة على تحركات مجموعتين إرهابيتين من تنظيم "داعش" إحداهما حاولت التسلل من معبر الحويقة والأخرى في محيط كلية الزراعة بالحسينية ما أدى إلى وقوع معظم أفرادهما بين قتيل ومصاب".

إلى ذلك يُواصل الجيش السوري تقدمه الكبير باتجاه مدينة الباب، معقل تنظيم "داعش" الإرهابي بريف حلب الشرقي، موسّعاً سيطرته باتجاه المدينة من الجهات الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وسط استمرار المعارك العنيفة، وانكفاء قوات درع الفرات المدعومة من الجيش التركي مقابل تقدم الجيش السوري الكبير.

وقال مصدر ميداني من ريف حلب إنّ الجيش السوري تمكّن من تحرير قرى الشماوية ودير قاق في الجهة الغربية لمدينة الباب"، مؤكداً أنّ "قرى عران والعويشة وتلّتها الاستراتيجية وبيرة الباب والمعزولة باتت تحت سيطرة الجيش السوري وحلفائه ووحدات الهندسة تعمل على تفكيك العبوات الناسفة التي خلفها إرهابيو "داعش" في المنطقة".

وأوضح المصدر أنّ "الجيش السوري يتقدم بالتوازي مع الجهة الغربية من الجهة الجنوبية الشرقية بسرعة كبيرة، حيث سيطر على قرية أبو طلطل المحاذية لقرية تادف الاستراتيجية التي تبعد مسافة أقل من كيلومترين عن مدينة الباب".

وأكد المصدر أنّ "الجيش السوري يتقدم من كافة المحاور الممكنة تمهيداً لاقتحام المدينة بعد أن تمّ قطع جميع طرق إمداد التنظيم، وبالتالي محاصرته بالكامل ومنع مسلحيه من أية محاولة للانسحاب بعد سيطرته على التلال المحيطة بالمدينة من الجهة الشمالية الشرقية، وتحديداً تلّة الحوارة المشرفة على قرية الشامي التي يتواجد فيها مسلحو درع الفرات".

وبذلك، يكون الجيش السوري قد أحكم الطوق حول المدينة منعاً لأية خطة يُعدّها المسلحون المدعومون تركياً لاقتحام المدينة، حسب تأكيد المصدر العسكري، الذي أضاف أنّه "لا صحّة بتاتاً لما روّجته مصادر معارضة عن تقدم قوات "درع الفرات" أو أية سيطرة وشيكة لها على المدينة، وان تقدم تلك القوات المدعومة من الجيش التركي الغازي يسير ببطء شديد نتيجة إحكام الجيش السوري لمحيط المدينة من ثلاث جهات رغم كلّ الحشود التي زَجّت بها في المعارك وتقدمهم البطيء يقتصر على المدخل الغربي للمدينة فقط"، حسب تأكيد المصدر العسكري.

من جانب آخر أوردت وسائل إعلام روسية تفاصيل جديدة عن غارة جوية روسية استهدفت بالخطأ قوات تركية في شمال سوريا في 9 فبراير/ شباط 2017.

وأفادت التفاصيل أن طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي قصفت قوات تركية بالخطأ بعدما هاجم مقاتلو "الجيش الحر السوري" قوات حكومية سورية من القوات التي تقوم بالعملية الهجومية على مدينة الباب التي هي معقل تنظيم "داعش"، ما أسفر عن سقوط ضحايا من القوات الحكومية السورية والتي اضطرت إلى الاستغاثة بالطيران الحربي.

وكان عسكريون أتراك قد دخلوا إلى قرية الغوز التي يسيطر عليها "الجيش الحر" قبل أن تصل الطائرات لمساندة القوات الحكومية السورية إلى المنطقة المحددة، فتعرضوا للقصف.

ويُفترض أيضا أن تكون القوات الحكومية اعتبرت أن المسلحين الذين هاجموها هم عناصر تنظيم "داعش".

ومن أجل تجنب حوادث كهذه اتفقت روسيا وتركيا على أن يتواجد مرشدو الطيران في صفوف القوات التي تهاجم معقل "داعش" في شمال سوريا.

من جانبه أعلن مركز "حميميم" الروسي للمصالحة بين الأطراف المتنازعة في سوريا عن إيصال 6.2 طنًا من المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة حلب ومحافظة حماة، حسب ما نقلت وكالة "سبوتنيك".

وفي بيان له، أوضح المركز "أنه أجرى سبع حملات إنسانية في مدينة حلب ومحافظة حماة، خلال يوم الجمعة، حيث تم توزيع 3.8 طنًا من الخبز، و3000 وجبة غذائية ساخنة إلى نحو 6 آلاف مواطن سوري".

وأضاف البيان أنّ "طائرات شحن روسية قامت بإسقاط 20 طنا من المساعدات الإنسانية الأممية إلى سكان مدينة دير الزور السورية".

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "نوفوستي" عن إيصال أكثر من 5ر1 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان مدينة تلكلخ في ريف حمص.

ونقلت الوكالة عن مركز "حميميم" "أنّه تم توزيع حصص غذائية، تشمل الأرز والدقيق والسكر ومعلبات لحوم لسكان مدينة تلكلخ"، مشيرة إلى نشر مستوصف متنقل، وتقديم مساعدات طبية لسكان المدينة.