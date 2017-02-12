اعلن السفير الايراني لدى امستردام ان العلاقات بين ايران وهولندا خلال السنوات الثلاث الاخيرة دخلت مرحلة جديدة معتبرا تسيير رحلات جوية مباشرة بين امستردام وطهران بانها تقود الى النهوض بالعلاقات بين البلدين وتطوير السياحة.

واشار السفير الايراني علي رضا جهانغيري خلال مراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في مدينة لاهاي الهولندية بحضور مسؤولين رسميين وشخصيات سياسية ومدراء شركات اقتصادية هولندية، أشار الى الاتفاق النووي بين ايران والسداسية الدولية وقال ان واحدة من ثمار الاتفاق النووي هي النهوض بالعلاقات الشاملة بين ايران ودول العالم.

ووصف علاقات ايران وهولندا بالعريقة وقال ان هذه العلاقات دخلت خلال السنوات الثلاث الاخيرة مرحلة جديدة وشهد العام المنصرم تبادل وفود عالية بين البلدين ومنها زيارة وزير الخارجية الايراني ووزراء آخرين لهولندا وزيارة وزراء الاقتصاد والبنى التحتية والبيئة الهولنديين لطهران.







