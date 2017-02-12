وقال رئيس برلمان جمهورية تتارستان التابعة للاتحاد الروسي، في برقية التهنئة هذه، ان انتصار الثورة وسياسات ودبلوماسية الجمهورية الاسلامية الايرانية قد حوّلت ايران الى قوة عالمية.

واضاف، ان الاحداث البارزة التي وقعت عام 1979 في ايران قد غيّرت ايران واصبحت مرحلة مهمة من تاريخ العالم.

وتابع، ان تجربة ايران الفريدة في تاسيس وتطوير الجمهورية الاسلامية وتنفيذ سياسات التقدم الاجتماعي والاقتصادي لرخاء الشعب والدبلوماسية الفاعلة التي اعتمدتها، قد ادت الى الرقي بمكانتها في المنطقة والعالم.

ووصف محمد شين بالقيم دور قنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في قازان بجمهورية تتارستان في مسار تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية، معتبرا زيارة وفد من نواب برلمان هذه الجمهورية الى طهران بانها مفيدة لدراسة وتنمية التعاون الثنائي.



