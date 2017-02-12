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رقم الخبر: 187101 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 20:49 الاقسام: محليات  
نفي وقوع هجوم الكتروني على المنظومة الكهربائية في خوزستان

نفي وقوع هجوم الكتروني على المنظومة الكهربائية في خوزستان

نفى مساعد وزير الطاقة لشؤون الكهرباء هوشنك فلاحتيان الشائعات التي تحدث عن تعرض المنظومة الكهربائية في محافظة خوزستان لهجوم الكتروني مبينا ان ظاهرة الاتربة والغبار والرطوبة التي بلغ منسوبها 100 بالمئة كانتا السبب في انقطاع تيار الكهبراء بشكل واسع في هذه المحافظة.

جاءت تصريحات فلاحتيان خلال اتصال هاتفي، السبت، مع مراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء من مدينة اهواز بمحافظة خوزستان، التي يزورها مرافقا وزير الطاقة الايراني، مفندا خلاله بشدة الشائعات التي تناقلتها مواقع الكترونية بهذا الخصوص.
وقال مساعد وزير الطاقة انه بفضل جهود العاملين تم حتى الان توصيل معظم خطوط نقل الكهرباء في خوزستان، متطلعا الى بلوغ وضعية الاستقرار في هذا الامر خلال الساعات القليلة القادمة.



 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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