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رقم الخبر: 187100 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 20:46 الاقسام: محليات  
رئيس اللجنة النووية البرلمانية: على الغرب تزويد ايران بيورانيوم مخصب بدرجة 20%

رئيس اللجنة النووية البرلمانية: على الغرب تزويد ايران بيورانيوم مخصب بدرجة 20%

شدد رئيس اللجنة النووية بمجلس الشورى الاسلامي ، على أنه يتعين على الدول الغربية تزويد ايران بوقود اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة وفقا للاتفاق النووي، مشيرا الى أن آخر صفقة ايرانية لشراء اليورانيوم المخصب بدرجة 20 بالمئة تعود الى عام 1986.

وتأتي تصريحات مجتبى ذو النوري تعليقا على ما اثير حول تسليم طهران 5 كيلوغرامات من اليورانيوم بلغ تخصيبه 20 بالمئة، مشيرا الى أن مفاعل طهران يعد مفاعلا بحثيا وينتج ادوية مشعة ويغطي احتياجات 155 مركزا طبيا ذريا في ايران وبالتالي فانه يتعين عليه توفير احتياجات 900 ألف مريض ايراني.
ولفت الى أن مفاعل طهران يستخدم اليورانيوم الذي يصل تخصيبه الى 20 بالمئة، مشيرا الى أنه منذ عام 1985 رفضت كل الدول بيع اليورانيوم الذي يصل تخصيبه الى 20 بالمئة الى ايران.
ونوه الى أن ايران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة 20 بالمئة بعد ان رفضت الدول حتى استلام خامات اليورانيوم واليورانيوم الذي يصل تخصيبه الى 5ر3 بالمئة وبيع ايران يوراينوم مخصب 20 بالمئة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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