اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية حسن قشقاوي، في معرض اشارته الى مكانة ايران في المنطقة، أنه لا يمكن اتخاذ أي قرار للمنطقة اليوم من دون ايران.

وقال قشقاوي امام المشاركين في مسيرات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في بجنورد (شمال شرق ايران) ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لا تسمح للآخرين بالتدخل في شؤون بلدان المنطقة.

واشار قشقاوي الى اقتدار النظام الاسلامي في ايران وقال ان الثورة الاسلامية تعرضت لمؤامرات مختلفة من قبل الاعداء ولكن الحضور الشعبي الفاعل احبط جميع هذه المؤامرات.

وأعلن قشقاوي إن الحفاظ على السيادة الوطنية وسلامة الأراضي الإيرانية هي من أهم إنجازات الثورة الإسلامية وإن الاستقلال كان من أهم الأهداف التي سعى إلى تحقيقها الشعب الإيراني.

وأشار إلى نشاط ايران الدبلوماسي الفاعل وقال: إننا نلاحظ اليوم إن إيران تقوم بدور مؤثر ومصيرى في حل الأزمة السورية.

كما أشار إلى مساعي الأعداء لإحداث شرخ بين أبناء الشعب الإيراني وقال: لقد حاول الإستكبار زرع الخلافات بين الفئات المختلفة للشعب وذلك بهدف اضعافها.