وخلال كلمته في مراسم احياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في مدينة اهواز بمحافظة خوزستان، قال اللواء صفوي إن نظام الجمهورية الإسلامية سيقف بكل صلابة وقدرة وبما يملك من موارد وطنية أمام أي إعتداء أجنبي محتمل.

وشدد على ان رفع القدرات الوطنية على الاصعدة العسكرية والاقتصادية والثقافية هو السبيل لمواجهة الاعداء، معتبراً في الوقت ذاته أن مثلث الشر وأذنابه لا يشكلون تهديد جديا لايران.

واشار صفوي الى الحركة الملحمية للشعب الايراني في ذكري انتصار الثورة الاسلامية وقال ان النظام الاسلامي المقدس والشعب الايراني الكبير والقيادة الحكيمة والشجاعة المتمثلة بآية الله السيد علي الخامنئي باتوا من القوة بدرجة تمكنهم من الذود عن المصالح الوطنية والامن القومي في مواجهة أي تطاول محتمل وتوجيه ضربات لا يمكن لأعداء الاسلام وايران تصورها.



