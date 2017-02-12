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رقم الخبر: 187097 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 20:35 الاقسام: محليات  
وزير الامن يعلن عن افشال مؤامرة تكفيرية واعتقال 8 ارهابيين في البلاد

وزير الامن يعلن عن افشال مؤامرة تكفيرية واعتقال 8 ارهابيين في البلاد

أعلن وزير الامن حجة الاسلام سيد محمود علوي، ان قوات الامن تمكنت من كشف مؤامرة منظمة للتيارات التكفيرية الارهابية خططت لاستهداف احتفالات (22 بهمن) الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ مضيفاً: انه تم اعتقال 8 من العناصر الرئيسية لهذه المؤامرة وهم من غير الايرانيين.

وفي تصريح للصحفيين، السبت، اوضح علوي، ان العملية التي نفذت خلال الفترة من 3 الى 7 شباط /فبراير الجاري، أدت الى الكشف عن شبكة ارهابية نائمة في ضواحي طهران وبعض المحافظات الغربية والشرقية للبلاد، مؤكدا ان جميع المعتقلين هم غير ايرانيين والبعض منهم مرتبط باحد المتزعمين البارزين لجماعة تكفيرية كان قد لقي حتفه مؤخرا.

واكد وزير الامن قائلاً: إن المعلومات الاولية تشير الى المحاولة لاعداد سلاح كلاشينكوف وسائر التجهيزات الارهابيه بهدف تنفيذ عمليات ارهابية في طهران وبعض المدن وبتوجيه مباشر من قبل اشخاص مقيمين في بعض الدول المجاورة؛ مؤكدا ان الاجراءات القانونية وضعت على جدول الاعمال لمتابعة هذا الموضوع.

وقال: إن وزارة الأمن ستوافي الشعب الايراني بالمعلومات الكاملة (حول هذه العملية) بعد الانتهاء من الاجراءات الاستخبارية.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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