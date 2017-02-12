بعث عدد من رؤساء وقادة العالم برقيات تهنئة الى قائد الثورة ورئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية.

فقد بعث الرئيس الارميني سرج سركيسيان ببرقية الى قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله العظمى الخامنئي وكذلك الرئيس الشيخ حسن روحاني هنأهما بمناسبة الذكري السنوية الـ 38 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وأفاد موقع اي. ام. نيوز ان الرئيس الارميني هنأ سماحة القائد والرئيس روحاني بمناسبة انتصار ثورة الشعب الايراني في عام 1979 متمنيا التوفيق والنجاح لايران حكومة وشعبا.

كما بعث أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ببرقية الى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضمنها خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة متمنيا لفخامته موفور الصحة والعافية.

كذلك بعث الرئيس الآذربايجاني الهام علي اوف برقية الى نظيره الايراني حسن روحاني مهنئا لمناسبة الذكري الـ 38 لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وافاد الموقع الالكتروني لرئاسة جمهورية آذربايجان، ان الرئيس الهام علي اوف هنأ نظيره حسن روحاني والشعب الايراني لمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

واضاف: ان العلاقات بين جمهورية آذربايجان وايران مبنية على ارادة شعبي البلدين اللذين تعايشا على مر التاريخ في اجواء المحبة وحسن الجوار والقيم المعنوية المشتركة.

وقال الرئيس الآذربايجاني: انني على ثقة ببذل الجهود المشتركة للمزيد من توطيد العلاقات بين البلدين ومواصلة التعاون المؤثر في اطار المؤسسات الدولية والاقليمية، متمنيا لنظيره الايراني موفور الصحة والنجاح وللشعب الايراني السلام والازدهار.

وبعث صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني، أيضاً برقية تهنئة إلى الرئيس حسن روحاني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

وأفادت وكالة سبأ بأنه " بعث الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى برقية تهنئة إلى الرئيس حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة احتفالات الشعب الإيراني الشقيق بالعيد الوطني."

كذلك تلقى الرئيس روحاني برقية من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة هنأه فيها بالذكرى 38 لانتصار الثورة الإسلامية، واكد له حرص بلاده على مواصلة العمل من أجل ترقية العلاقات الثنائية بين البلدين وتنميتها.

وقال الرئيس بوتفليقة: أغتنم هذه الفرصة السعيدة لأجدد لكم ارتياحي العميق لمستوى العلاقات المتميزة التي تربط بلدينا الشقيقين ولأؤكد لكم تمام حرصي على مواصلة العمل وإياكم لترقية هذه العلاقات وتنميتها بما يدعم التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية ويحقق النمو والازدهار والرخاء لشعبينا الشقيقين.