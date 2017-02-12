أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني عباس علي كدخدائي، بان هذا المجلس يسعى لحسم موضوع ترشح المرأة للانتخابات الرئاسية قبل حلول موعدها.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين يوم السبت قال كدخدائي بشأن عبارة "رجال السياسة" الواردة في الدستور بشأن من يحق لهم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد: ان موضوع "الرجل السياسي" (الشخصية السياسية) سيدرج الاسبوع الجاري في جدول اعمال مجلس صيانة الدستور لنقوم باداء المسؤولية التي وضعها القانون على عاتقنا لتفسيره.

واشار الى ان قسما من وجهات نظر مركز ابحاث مجلس صيانة الدستور قد ارسل الى الاعضاء واضاف: لم ندرج الموضوع لغاية الان في جدول اعمال المجلس لكننا نسعى للوصول الى نتيجة محددة حول تفسير عبارة "رجال السياسة" (الشخصيات السياسية) قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية.

يذكر ان هنالك خلافا لم يحسم بعد حول عبارة "رجال السياسة" بمفهوم اللغة الفارسية، الواردة في الدستور، فيما اذا كانت تشمل المرأة ايضا، حيث يرى بعض الخبراء والمعنيين انها تشملها فيما لا يرى البعض الآخر منهم ذلك.

وفي جانب آخر من تصريحه استبعد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور اجراء الانتخابات بصورة الكترونية وقال: لقد اعلنا سابقا ايضا بان اجراء الانتخابات الالكترونية بحاجة الى توفير الظروف اللازمة خاصة في المجالات الأمنية ولم نستلم لغاية الآن مقترحا جديدا من وزارة الداخلية اثر المكاتبات السابقة التي اجريت معها.