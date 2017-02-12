  • الأحد ١٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187095 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 20:28 الاقسام: محليات  
مجلس صيانة الدستور يسعى لحسم موضوع ترشح المرأة للانتخابات الرئاسية

مجلس صيانة الدستور يسعى لحسم موضوع ترشح المرأة للانتخابات الرئاسية

أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الايراني عباس علي كدخدائي، بان هذا المجلس يسعى لحسم موضوع ترشح المرأة للانتخابات الرئاسية قبل حلول موعدها.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين يوم السبت قال كدخدائي بشأن عبارة "رجال السياسة" الواردة في الدستور بشأن من يحق لهم الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية في البلاد: ان موضوع "الرجل السياسي" (الشخصية السياسية) سيدرج الاسبوع الجاري في جدول اعمال مجلس صيانة الدستور لنقوم باداء المسؤولية التي وضعها القانون على عاتقنا لتفسيره.

واشار الى ان قسما من وجهات نظر مركز ابحاث مجلس صيانة الدستور قد ارسل الى الاعضاء واضاف: لم ندرج الموضوع لغاية الان في جدول اعمال المجلس لكننا نسعى للوصول الى نتيجة محددة حول تفسير عبارة "رجال السياسة" (الشخصيات السياسية) قبل حلول موعد الانتخابات الرئاسية.

يذكر ان هنالك خلافا لم يحسم بعد حول عبارة "رجال السياسة" بمفهوم اللغة الفارسية، الواردة في الدستور، فيما اذا كانت تشمل المرأة ايضا، حيث يرى بعض الخبراء والمعنيين انها تشملها فيما لا يرى البعض الآخر منهم ذلك.

وفي جانب آخر من تصريحه استبعد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور اجراء الانتخابات بصورة الكترونية وقال: لقد اعلنا سابقا ايضا بان اجراء الانتخابات الالكترونية بحاجة الى توفير الظروف اللازمة خاصة في المجالات الأمنية ولم نستلم لغاية الآن مقترحا جديدا من وزارة الداخلية اثر المكاتبات السابقة التي اجريت معها.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3061 sec