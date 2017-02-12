قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف إن العالم بحاجة الى زعماء يشجعون على الحوار والمحبة لا على بناء الجدران والإلغاء.

وفي تغريدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، اشاد ظريف بموقف بابا الفاتيكان فرانسيس، الذي ادان قرار حظر دخول المسلمين الى الاراضي الاميركية والمجازر التي ترتكب ضد الطائفة المسلمة في ميانمار (الروهينغا) وقال إن العالم بحاجة الى زعماء يشجعون على الحوار والمحبة لا على بناء الجدران والإلغاء.

وقال في تغريدة أخرى انه في يوم الثورة شارك عدد كبير من الايرانيين في مسيرات لمواجهة تهديدات الحكومة الاميركية واساءاتها معبرين في ذات الوقت عن شكرهم للشعب الاميركي على احتجاجه حيال قرار حظر دخول المسلمين الى امريكا.