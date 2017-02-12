واضاف ريابكوف: إن سياسة التهديد تجاه ايران لن تؤدي الى نتائج والامر بات واضحا، لافتا الى محادثاته، الاربعاء، مع مساعد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي في موسكو، وقال: اني اتفق مع نظيري في هذا الخصوص.

وردا على سؤال بشأن مواقف الحكومة الامريكية الجديدة ضد خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي)، قال ريابكوف: إن المعلومات المنتشرة حول مواقف حكومة ترامب الخاصة بالاتفاق قليلة، مبينا في الوقت نفسه ان الجانب الروسي لحظ بعض البوادر وعلى سبيل المثال قولهم انه لم يكن اتفاقا جيدا مما يشير الى التذرع في وثيقة الاتفاق.

وتابع المسؤول الروسي قائلاً: نحن لا نتفق وامريكا في هذا الخصوص ونعتقد بان الخطة الشاملة اعدت من خلال آليات دقيقة جدا وتضم اساليب معتدلة وعليه لا داعي للقلق حيال هذه الوثيقة وتنفيذها.

واكد مساعد وزير الخارجية الروسي ان الاتفاق النووي كانت له آثار ايجابية وايران بدت على قدر المسؤولية في تنفيذ تعهداتها كما تقوم روسيا بمسؤولياتها التي تعهدت بها، ونحن على اعتقاد بتوصل امريكا الى هذه الرؤية بعد دراسة معمقة (للموضوع).

وفي معرض تعليقه على تصريحات رئيس الدائرة الرقابية لحظر انتشار الاسلحة بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل اوليانوف التي حذر فيها امريكا بقوله ان المحاولات الرامية الى افشال خطة العمل المشترك الشاملة واتخاذ مواقف حادة ضد ايران ستكون كارثية للعالم، قال ريابكوف: إن اكثر السيناريوهات سوءا والتي يمكن لمسؤول روسي التصريح بها هو افشال الخطة نامل بان لا تصل الامور الى هذا الحد، ذلك ان تحقيق هذه الوثيقة سيأتي بنتائج ايجابية.

واعرب كبير المفاوضين الروس عن أمله بان يعيد (الزملاء) في امريكا النظر في مواقفهم المتخذة حيال الاتفاق النووي وان يدركوا بان الاتفاق لصالح الجميع بما فيهم واشنطن، مؤكدا ان الاتفاق مفيد للاستقرار العالمي والاقليمي.

وفي جانب آخر من تصريحاته لمراسل ارنا في موسكو، قال ريابكوف: إن الحظر ارتفع بعد تنفيذ خطة العمل المشترك (الاتفاق النووي) واليوم توجد مشاكل وتساؤلات في امريكا حيال تمويل بعض المشاريع ونقل الاموال عبر البنوك؛ فيما تحمل روسيا وايران مواقف مشتركة في هذا الخصوص.

وبشأن محادثاته الاخيرة مع عراقجي في موسكو صرح المسؤول الروسي ان الموضوع الرئيس في اجتماع موسكو اختص بالاتفاق النووي وتنفيذه؛ مؤكدا نحن لا نواجه أي قلق حيال تنفيذ هذه الوثيقة.

واشار مساعد وزير الخارجية الروسي الى مباحثاته مع نظيره الايراني بشأن مواضيع أخرى بما فيها حظر انتشار اسلحة الدمار الشامل، وموضوع السلاح الكيماوي في سوريا بالاضافة الى نشاطات المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وفي الختام هنأ المسؤول الروسي بمناسبة حلول الذكرى السنوية لانتصار الثورة الاسلامية في ايران؛ واصفا الثورة الاسلامية بـ(حدث القرن العشرين).





