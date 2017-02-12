وخلال الذكرى السنوية للشهيد، أشار الحوثي الى ان الآلاف من معدات قوى العدوان العسكرية دمرت مما اضطرها لشراء البديل في صفقات متتابعة. وتوعد السيد الحوثي قوى العدوان بالقادم الاعظم على مستوى التنكيل بهم وبمرتزقتهم.

وأشار السيد الحوثي في كلمته الى ان العدوان جعل الإمارات والسعودية تخرجان من زمن النعمة إلى نفق مظلم من الأزمات الاقتصادية، موضحا انهم كانوا يحسبون انهم سيتمكنون من حسم المعركة خلال اسبوعين مع من يصنفونه أفقر بلد في العالم العربي.

وأكد السيد الحوثي ان العدوان لم تنفع فيه المخارج السياسية وليس أمامنا كشعب الا الصمود والثبات، ومعنيون بكل ما يعزز الثبات ويحقق النصر.

وفي الشق العسكري والتطور النوعي للجيش اليمني واللجان الشعبية اكد الحوثي ان شعبنا اليوم رغم الحصار الشديد يبني قدراته العسكرية على نحو مذهل وتمكن من قطع شوط كبير حيث بدأ بتصميم طائرات من دون طيار ستكون لها فاعلية كبيرة في التصدي للعدوان، مؤكدا انه على رأس القدرات القدرة الصاروخية هناك صاروخ الصرخة وصاروخ بركان 2 الذي يصل الى الرياض والى ما بعد الرياض وما بعد بعد الرياض.

وقال السيد الحوثي: اننا معنيون بتحريك مؤسسات الدولة بخدمة المواطن والعناية بالاقتصاد خاصة ان هناك استهدافا كبيرا جدا للجانب الاقتصادي.‎

ميدانيا، قتل عدد من قوات هادي بينهم العقيد علي المعزبي قائد كتيبة النصر في اللواء 82، فيما جرح عدد آخرين منهم، خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بطائرات التحالف السعودي شمالي صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حَجة غرب اليمن.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير الجيش واللجان 6 آليات عسكرية والإستيلاء على آليتين لهم خلال المواجهات شرقي مديرية المَخَا في تعز، بالمقابل استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ6غارات جوية جبل النار في المديرية ذاتها غربي المحافظة.

وأكّد مصدر عسكري لقناة الميادين عن عملية تبادل 11 عنصراً من قوات هادي مقابل 13عنصراً من الجيش واللجان.

وفي صعدة، شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديريتي الظاهِر وشدا الحدوديتين غربي المحافظة شمال اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمّعات الجنود السعوديين في التلال الرملية وجبل الصم وقيادة عليب، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على موقع الطلعة بنجران السعودية.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمّعات الجيش السعودي في موقع الشِرْحا بجيزان السعودية.

* الفاو: مخزون القمح في اليمن ينتهي بحلول آذار/ مارس

وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة في تقرير لها إنّ التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية آذار/ مارس القادم، وأضافت أن هناك من مخاوف من تعطّل الواردات.

وأشار تقرير للمنظمة إلى أنّ اليمن يواجه أزمة قمح أكثر إلحاحاً مما كان يُعتقد في السابق. وفي 27 كانون الثاني/ يناير قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مجال المساعدات لرويترز: إن اليمن لديه مخزونات قمح تكفيه لمدّة تقريبية تصل إلى ثلاثة أشهر.



