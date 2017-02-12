وردا على سؤال حول منع دخول الرعايا الإيرانيين الى أمريكا وما تطلقه الادارة الامريكية الجديدة من تهديدات، قال ولايتي: إن إيران تعودت على سماع مثل هذه التهديدات طوال العقود الثلاثة الماضية ولا تعيرها أهمية، هذا من جانب، ومن جانب آخر نحن لا نرى شيئا جديدا في السياسة الأمريكية تجاه إيران.

وأضاف: إن ترامب يسلك نفس الطريق الذي سلكه رؤساء أمريكا السابقين ويعتمد نفس السياسة المعادية لايران.

وقال: هناك فرق واحد فقط بين ترامب ونظرائه السابقين في الولايات المتحدة وهو أن الرؤساء السابقين في واشنطن كانوا يعملون من وراء الكواليس غير أن ترامب يعبر صراحة عن كل أفكاره ونواياه ونحن لا نخشى تهديداته ولسنا قلقين منها.

وتابع: إن الشعب الإيراني يحظى بتاريخ وحضارة عريقين وهو على استعداد للوقوف امام هذه الضغوط.

وشدد ولايتي على أن قرارات الكونغرس ومجلس الشيوخ لن يكون لها أي تأثير على الشعب الإيراني ويبدو أنهم غير قادرين على فعل شئ سوى تمرير مثل هذه القوانين ضدنا.

وأضاف إن ما يقوم به ترامب لن يعيق التعاون بين إيران والدول الأوروبية، مشيرا الى الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي الى طهران على رأس وفد إقتصادي تجاري كبير.

وفي معرض رده على سؤال حول إحتمال وقوع حرب بين طهران وواشنطن، قال: إن الرئيس الأمريكي خبير في طرح التعابير المتناقضة، يقول اليوم شيئا وينقضه في اليوم الثاني، يبدو أن ترامب لا ينوي أن يبقي على صديق لنفسه سواء في داخل امريكا أو خارجها، كما أن تصريحاته حول الإتحاد الأوروبي والناتو واجهت إنتقادات شديدة من جانب الدول الأوروبية.

وردا عن سؤال حول التجربة الصاروخية الأخيرة وإعتبارها من الجانب الأمريكي عملا إستفزازيا وهل ستكون هناك تجارب جديدة قال: إن الغرض من التجربة الصاروخية هو دفاعي بحت ولتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، مؤكدا على أن تهديدات ترامب لن تؤدي الى وقف جهودنا من أجل تعزيز قدراتنا الدفاعية.





