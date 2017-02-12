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رقم الخبر: 187088 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 19:25 الاقسام: محليات  
(عدم الانحياز) تدين الاجراءات الاميركية ضد المؤسسات والمواطنين الايرانيين

(عدم الانحياز) تدين الاجراءات الاميركية ضد المؤسسات والمواطنين الايرانيين

أعلن المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، في بيان، دعمه وتضامنه مع ايران في مواجهة الاجراءات الاميركية الاحادية المفروضة لا سيما الوان الحظر الأخيرة ضد عدد من المؤسسات والمواطنين الايرانيين.

وأعلنت الحركة دعمها الحاسم لسيادة ايران ووحدة اراضيها في سياق قرارات قمة باندونغ واكدت ضرورة احترام الحقوق الدولية لا سيما مبادئ واهداف ميثاق الامم المتحدة واعلان مبادئ الحقوق الدولية المتعلقة بالعلاقات والتعاون الودي بين الدول على اساس الميثاق.
واعربت الحركة عن دعمها وتضامنها مع ايران في رفض هذا الحظر الاميركي وطالبت الادارة الاميركية انطلاقا من مواقفها المبدئية بالكف عن هذه الاجراءات المفروضة والتي تتعارض مع الحقوق الدولية وميثاق الامم المتحدة والمبادئ الحاكمة على العلاقات بين الدول والعمل على الغائها.
واقرت الحركة التزام ايران بالتنفيذ الكامل للإتفاق النووي والذي حظي بتأييد القرار 2231 لمجلس الامن ودعت جميع الدول في هذا السياق الى دعم تنفيذ الإتفاق النووي وتجنب أية اجراءات من شأنها زعزعة تنفيذ الإتفاق النووي.


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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