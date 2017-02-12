(عدم الانحياز) تدين الاجراءات الاميركية ضد المؤسسات والمواطنين الايرانيين أعلن المكتب التنسيقي لحركة عدم الانحياز، في بيان، دعمه وتضامنه مع ايران في مواجهة الاجراءات الاميركية الاحادية المفروضة لا سيما الوان الحظر الأخيرة ضد عدد من المؤسسات والمواطنين الايرانيين.