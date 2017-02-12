  • الأحد ١٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187086 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 19:09 الاقسام: دوليات  
أول إرهابي أسترالي تسحب منه الجنسية

أول إرهابي أسترالي تسحب منه الجنسية

قالت صحيفة (ذا أستراليان) يوم السبت إن إرهابيا أستراليا في تنظيم الدولة الإسلامية يدعى خالد شروف أصبح أول أسترالي مزدوج الجنسية تسحب منه الجنسية الأسترالية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وتعيش أستراليا - الحليفة القوية للولايات المتحدة ومعركتها ضد الإسلاميين المتشددين في العراق وسوريا - حالة تأهب تحسبا لهجمات متطرفين إسلاميين بينهم متشددون يحملون جنسيتها وعادوا من القتال في الشرق الأوسط.
ويقضي قانون صدر عام 2015 بأن أستراليا ستسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة إذا ثبت أنهم شنوا أعمالا متشددة أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور.
وأصبح اسم شروف وهو ابن لمهاجرين لبنانيين معروفا في 2014 بعدما ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين مما أثار غضبا عالميا.
وقال متحدث باسم إدارة الهجرة في أستراليا لرويترز إن هناك مواطنا سحبت منه الجنسية لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0701 sec