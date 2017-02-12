وتعيش أستراليا - الحليفة القوية للولايات المتحدة ومعركتها ضد الإسلاميين المتشددين في العراق وسوريا - حالة تأهب تحسبا لهجمات متطرفين إسلاميين بينهم متشددون يحملون جنسيتها وعادوا من القتال في الشرق الأوسط.

ويقضي قانون صدر عام 2015 بأن أستراليا ستسحب الجنسية من حاملي الجنسية المزدوجة إذا ثبت أنهم شنوا أعمالا متشددة أو أنهم أعضاء في تنظيم محظور.

وأصبح اسم شروف وهو ابن لمهاجرين لبنانيين معروفا في 2014 بعدما ظهرت صور له هو وابنه البالغ من العمر سبع سنوات وهما يمسكان برؤوس مقطوعة لجنود سوريين مما أثار غضبا عالميا.

وقال متحدث باسم إدارة الهجرة في أستراليا لرويترز إن هناك مواطنا سحبت منه الجنسية لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل.



