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رقم الخبر: 187085 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 19:02 الاقسام: دوليات  
اعتقال مئات المهاجرين في حملة "روتينية" لتطبيق القانون بأمريكا

اعتقال مئات المهاجرين في حملة "روتينية" لتطبيق القانون بأمريكا

اعتقل مسؤولو الهجرة الاتحاديون بالولايات المتحدة مئات من المهاجرين غير الحاملين لوثائق في أربع ولايات على الأقل الأسبوع الماضي فيما وصفه مسؤولون يوم الجمعة بأنها عمليات روتينية لفرض تطبيق القانون.

وأثارت تقارير عن شن حملات على الهجرة الأسبوع الماضي قلقا بين المدافعين عن الهجرة وعائلات المهاجرين وجاءت في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر اللاجئين والمهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة. وعُلق هذا الأمر في الوقت الحالي.
وقال علي نور الدين المدير التنفيذي للمنتدى الوطني للهجرة في بيان إن "الخوف من المطاردة عبر منازل المهاجرين والأمريكيين المولودين في الولايات المتحدة والذين يحبون المهاجرين كأصدقاء واضح.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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