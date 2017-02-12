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رقم الخبر: 187084 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:48 الاقسام: دوليات  
تركيا تجري استفتاء على تعديلات مقترحة بالدستور في 16 أبريل

تركيا تجري استفتاء على تعديلات مقترحة بالدستور في 16 أبريل

أعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات التركية يوم السبت أن تركيا ستجري استفتاء في 16 أبريل نيسان على تعديلات مقترحة في الدستور ستحول النظام البرلماني إلى نظام رئاسي كما يريد الرئيس رجب طيب إردوغان.

وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار المراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين الوزراء وكبار المسؤولين في البلاد وحل البرلمان وقد تؤدي إلى احتفاظ إردوغان بالسلطة حتى عام 2029.
ويرى أنصار إردوغان أن هذه التعديلات ضمان للاستقرار في وقت تشهد فيه تركيا عضو حلف شمال الأطلسي والمرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي فوضى. ويخشى معارضون أن يكون ذلك ميلا تجاه الاستبداد.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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