وشعرت ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالقلق عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية الحلفاء في حلف شمال الأطلسي بالتقاعس عن دفع الأموال ووصف الحلف فيما بعد قبل أن يتولى منصبه الشهر الماضي بأنه "عفا عليه الزمن". لكن ترامب قدم بعض التطمينات هذا الأسبوع عندما قال للقوات الأمريكية "إننا ندعم حلف شمال الأطلسي بقوة". وأثارت أيضا تعليقات الإعجاب من ترامب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاوف بعض الدول الأوروبية من أن الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات المفروضة على موسكو بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.

