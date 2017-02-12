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رقم الخبر: 187083 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:38 الاقسام: دوليات  
ألمانيا: مطالبة أمريكا لحلف الأطلسي بتقاسم الأعباء عادلة

ألمانيا: مطالبة أمريكا لحلف الأطلسي بتقاسم الأعباء عادلة

قالت أورسولا فون دير ليين وزيرة الدفاع الألمانية إنها عقدت اجتماعا إيجابيا مع وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس وإنها تعتبر دعوة الولايات المتحدة لشركائها في حلف شمال الأطلسي بزيادة تمويلهم للحلف "مطلبا عادلا".

وشعرت ألمانيا ودول أوروبية أخرى بالقلق عندما اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية الحلفاء في حلف شمال الأطلسي بالتقاعس عن دفع الأموال ووصف الحلف فيما بعد قبل أن يتولى منصبه الشهر الماضي بأنه "عفا عليه الزمن". لكن ترامب قدم بعض التطمينات هذا الأسبوع عندما قال للقوات الأمريكية "إننا ندعم حلف شمال الأطلسي بقوة". وأثارت أيضا تعليقات الإعجاب من ترامب عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مخاوف بعض الدول الأوروبية من أن الولايات المتحدة قد تخفف العقوبات المفروضة على موسكو بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم في 2014 ودعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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