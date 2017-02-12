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رقم الخبر: 187082 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:38 الاقسام: دوليات  
حث الآلاف في مسجد بجاكرتا على التصويت لحاكم مسلم للمدينة

حث الآلاف في مسجد بجاكرتا على التصويت لحاكم مسلم للمدينة

تجمع آلاف الإندونيسيين في مسجد وسط العاصمة جاكرتا حيث حثهم أئمة على دعم مرشح مسلم خلال الانتخابات المثيرة للجدل التي تجري هذا الأسبوع لاختيار حاكم العاصمة.

ويتوجه ملايين من سكان جاكرتا إلى صناديق الاقتراع يوم الأربعاء لاختيار الحاكم المقبل لتلك المدينة المترامية الأطراف في منافسة يقول محللون إنها اتخذت شكل حرب بالوكالة قبل انتخابات الرئاسة التي تجري في 2019.
ويعيش في إندونيسيا أكبر عدد من المسلمين في العالم ولكنها تعترف بست ديانات كما أنها مركز لجماعات عرقية وأتباع معتقدات تقليدية. هذا وشُددت إجراءات الأمن حول المسجد مع انتشار أفراد من الشرطة العسكرية والشرطة.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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