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رقم الخبر: 187081 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:35 الاقسام: دوليات  
ولاية برازيلية تقول إنها توصلت لاتفاق لإنهاء إضراب للشرطة

ولاية برازيلية تقول إنها توصلت لاتفاق لإنهاء إضراب للشرطة

قالت حكومة ولاية اسبيريتو سانتو البرازيلية الجمعة إنها توصلت لاتفاق مع الجمعيات التي تمثل ضباط الشرطة في الولاية لإنهاء إضراب مستمر منذ أسبوع.

وقال مسؤولون من حكومة الولاية إن الاتفاق ينص على عودة ضباط الشرطة إلى عملهم بحلول الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي يوم السبت.
وتطالب الشرطة في الولاية بزيادة الرواتب وسط تباطؤ اقتصادي ألحق أضرارا بالميزانية العامة في البرازيل وجعل ولايات كثيرة تسعى جاهدة لتوفير حتى الخدمات الأساسية للصحة والتعليم والأمن.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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