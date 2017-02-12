ولاية برازيلية تقول إنها توصلت لاتفاق لإنهاء إضراب للشرطة قالت حكومة ولاية اسبيريتو سانتو البرازيلية الجمعة إنها توصلت لاتفاق مع الجمعيات التي تمثل ضباط الشرطة في الولاية لإنهاء إضراب مستمر منذ أسبوع.