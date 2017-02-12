  • الأحد ١٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187079 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:44 الاقسام: دوليات  
مسؤول: انتحاري يقتل سبعة ويصيب 20 في أفغانستان

مسؤول: انتحاري يقتل سبعة ويصيب 20 في أفغانستان

قال مكتب حاكم إقليم هلمند الأفغاني يوم السبت إن انتحاريا قتل سبعة أشخاص وأصاب 20 آخرين خارج بنك في لشكركاه عاصمة الإقليم.

وقال عمر زواك المتحدث باسم حاكم هلمند إن المهاجم فجر سيارة ملغومة قرب مركبة تابعة للجيش الأفغاني لدى وصول الجنود إلى بنك في لشكركاه للحصول على رواتبهم. وتابع أن القتلى أربعة مدنيين وثلاثة جنود. وأضاف أن 16 مدنيا وأربعة جنود أصيبوا.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم إلا أن حركة طالبان تسيطر على مناطق واسعة من هلمند وكثيرا ما هددت لشكركاه.
وتتمركز مئات من القوات الأجنبية في هلمند ضمن جهود يقودها حلف شمال الأطلسي لتدريب ودعم قوات الأمن الأفغانية التي تكافح للسيطرة على تمرد متزايد. وأصيب جندي أمريكي واحد على الأقل من القوات الخاصة في القتال هناك الأسبوع الماضي.
وإلى الشمال من لشكركاه قال مسؤول محلي إن ضربة جوية أمريكية قتلت عددا من المدنيين في قصف في الآونة الأخيرة لمنطقة سانجين. ولم يتسن الحصول على تأكيد مستقل لهذه الرواية. وقال الكابتن بيل سالفين المتحدث باسم الجيش الأمريكي إن طائرات أمريكية نفذت ضربات في سانجين خلال الأسابيع القلية المنصرمة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/2938 sec