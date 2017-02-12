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رقم الخبر: 187078 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: دوليات  
الفلبين تقيل نحو 100 شرطي لتعاطيهم مخدرات

الفلبين تقيل نحو 100 شرطي لتعاطيهم مخدرات

قال مسؤول كبير اليوم السبت إن الشرطة الفلبينية أقالت نحو 100 شرطي منذ بداية العام إذ تبين تعاطيهم المخدرات في إطار عملية تطهير للشرطة بعد أن أوقف الرئيس رودريجو دوتيرتي عملياتها لمكافحة المخدرات.

وكان أكثر من 7700 شخص قتلوا منذ أن أطلق دوتيرتي حربه الدامية ضد المخدرات قبل سبعة شهور بينهم 2500 قتلوا في عمليات للشرطة في حين يجري التحقيق في بقية وقائع القتل.
وكان دوتيرتي يدافع بقوة عن الشرطة في وجه غضب دولي جراء عدد القتلى الكبير إلا أن ثقته اهتزت بعد مقتل رجل أعمال كوري جنوبي بنهاية العام الماضي على يد رجال شرطة فاسدين.
وقال المفتش العام بوزارة الداخلية ألفيجار تريامبولو إن 90 شرطيا أُقيلوا منذ بداية العام كما أُقيل تسعة العام الماضي.
وتابع "من ضبطوا يتعاطون المخدرات يجب إقالتهم تماشيا مع قواعد الخدمة المدنية... إنها تهمة خطيرة" مضيفا أنه تعهد لقائد الشرطة بسرعة حل قضايا معلقة. وقال إنه سيتقدم الأسبوع الجاري بتوصية لقائد الشرطة بإقالة 40 شرطيا آخرين.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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