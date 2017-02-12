وقال مكتب المدعي العام في الولاية إن جثتي ستانلي إندرز (70 عاما) ونورا فالديز (65 عاما) كانتا تحملان علامات الخنق عند اكتشافهما في منطقة كونديسا السكنية في الخليج الرئيسي بالمدينة.

وأضاف التقرير أن المسؤولين يحققون في القضية على أنها جريمة قتل. وعلى الرغم من أن أكابولكو واحدة من أكثر مدن المكسيك دموية إذ تظهر الأرقام الحكومية وقوع 2213 جريمة قتل في جيريرو العام الماضي نجا السياح والأجانب إلى حد كبير من أعمال العنف.

