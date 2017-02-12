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رقم الخبر: 187077 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:30 الاقسام: دوليات  
العثور على جثتي أمريكي ومكسيكية في أكابولكو

العثور على جثتي أمريكي ومكسيكية في أكابولكو

قالت السلطات في ولاية جيريرو بجنوب غرب المكسيك الجمعة إنها عثرت على جثتي رجل أمريكي وامرأة مكسيكية في شقة سكنية بمنتجع أكابولكو.

وقال مكتب المدعي العام في الولاية إن جثتي ستانلي إندرز (70 عاما) ونورا فالديز (65 عاما) كانتا تحملان علامات الخنق عند اكتشافهما في منطقة كونديسا السكنية في الخليج الرئيسي بالمدينة.
وأضاف التقرير أن المسؤولين يحققون في القضية على أنها جريمة قتل. وعلى الرغم من أن أكابولكو واحدة من أكثر مدن المكسيك دموية إذ تظهر الأرقام الحكومية وقوع 2213 جريمة قتل في جيريرو العام الماضي نجا السياح والأجانب إلى حد كبير من أعمال العنف.
 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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