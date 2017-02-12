  • الأحد ١٥ جمادی الاولی ١٤٣٨
  • الأحد , فبراير 12, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 187076 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:26 الاقسام: دوليات  
لوبان: على يهود فرنسا أن يتخلّوا عن جنسيتهم الإسرائيلية

لوبان: على يهود فرنسا أن يتخلّوا عن جنسيتهم الإسرائيلية

أعلنت مرشحة الجبهة الوطنية الفرنسية للرئاسة مارين لوبان أنّه سيتوجب على يهود فرنسا، في حال انتخابها، التنازل عن "الجنسية الإسرائيلية"، فيما تعتبر روسيا من أمم أوروبا ولذلك يمكن حيازة مواطنة مزدوجة فرنسية – روسية.

وفي مقابلة مع قناة "فرانس 2" الخميس قالت لوبان إنه في حال انتخابها فإنها لن تسمح للمواطنين الفرنسيين بحيازة مواطنة أخرى، إلا إذا كانت المواطنة الثانية أوروبية. وقالت لوبان إن روسيا تعتبر من أمم أوروبا، ولذلك يمكن حيازة مواطنة مزدوجة فرنسية – روسية.
ورداً على سؤال بشأن اليهود في فرنسا، قالت لوبان إن إسرائيل ليست دولة تابعة للاتحاد الأوروبي، ولا ترى نفسها كذلك، ولذلك لا يوجد أي سبب للسماح بمواطنة مزدوجة إسرائيلية – فرنسية.
ودافعت لوبان عن موقفها قائلة "أنا أسأل الإسرائيليين لاختيار جنسيتهم. إنّ اختيارهم الجنسية الإسرائيلية بدلاً من الفرنسية لا يعني أنهم سيضطرون إلى الرحيل من باريس".
وبحسب صحف إسرائيلية فإن هذه الخطوة تعني أن جميع الذين يملكون جوازي سفر سيتوجب عليهم التنازل عن إحداهما. وفي حال اختار يهود فرنسا المواطنة الإسرائيلية فسيجدون صعوبة في البقاء كأجانب هناك لأن برنامج لوبان السياسي يتضمن عدة خطوات ضد الأجانب، وعلى رأسها فرض ضريبة على المشغلين الذين يقومون بتشغيل مواطنين أجانب.
موقع "تايمز أوف اسرائيل" أشار إلى أنّ آلاف المواطنين الفرنسيين اليهود يملكون الجنسية الإسرائيلية، نظراً إلى ارتفاع عدد الهجرات من فرنسا إلى إسرائيل في السنوات الأخيرة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/1721 sec