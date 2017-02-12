أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يدرس خيارات عدة لإعادة إطلاق مرسومه المتعلق بالهجرة والذي علق القضاء العمل به، ومن بين تلك الخيارات تقديم نص مرسوم "جديد".

وفي حديث صحفي - على متن الطائرة التي أقلته الى فلوريدا حيث سيلعب الغولف في نهاية عطلة الأسبوع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي- قال ترامب "المؤسف هو أن اللجوء الى القضاء مجددا يتطلب وقتا من الناحية القانونية، لكننا سنربح هذه المعركة، لدينا أيضا العديد من الخيارات البديلة، من بينها أن نقدم ببساطة مرسوما جديدا".

وأوضح ترامب أنه لن تكون هناك أية خطوة جديدة في هذا الصدد قبل الأسبوع المقبل، وسيكون ذلك "الاثنين او الثلاثاء ربما" على حد تعبيره.

ورداً على سؤال حول ما اذا كان سيُصدر مرسوما جديداً، أجاب ترامب "يمكن بالفعل أن يتم ذلك. يجب علينا الإسراع لأسباب أمنية، سنمضي قدما ونواصل القيام بخطوات كي نجعل بلدنا آمنا، سيحدث ذلك سريعا"، حسب زعمه.

وكان القضاء الأميركي قد وجّه الخميس الفائت صفعة جديدة إلى ترامب بإبقائه مرسومه حول الهجرة معلقا. حيث حظر المرسوم الذي وقعه ترامب في 27 كانون الثاني/يناير دخول مواطني 7 دول إسلامية هي ايران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال الى الولايات المتحدة لمدة ثلاثة أشهر مع تعليق الهجرة لمدة اربعة اشهر للاجئين من هذه البلدان ولأجل غير مسمى بالنسبة للسوريين.

في سياق آخر، أشاد دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بما أسمياه "متانة العلاقات بين الولايات المتحدة واليابان وبالتوافق الشخصي" بينهما قبل ان يتوجها الى فلوريدا لقضاء نهاية الأسبوع في ممارسة رياضة الغولف.

في نهاية اليوم الاول من زيارة آبي -وهو ثاني رئيس حكومة اجنبي يستقبله ترامب منذ تنصيبه بعد رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي- تناول المسؤولان العشاء في البيت الابيض وانطلقا بعدها على متن الطائرة الرئاسية الى مقر مارالاغو الذي يملكه ترامب لمواصلة محادثاتهما و"ممارسة رياضة الغولف".

ويأمل آبي ان تتيح له اجواء الاسترخاء "التباحث مع ترامب في مستقبل العالم والمنطقة"، حسب تعبيره. وسعى الى التأكيد أن الروابط الاقتصادية بين البلدين تفيد الولايات المتحدة ايضا رغم العجز التجاري الذي تعانيه ازاء طوكيو.

من جهته، حرص الرئيس الاميركي على اعتماد جهة توافقية ابتعد فيها عن تصريحات حملته الانتخابية التي اشار فيها الى انه يريد اعادة النظر في الالتزام العسكري للولايات المتحدة في آسيا، كما شدد ترامب على ان التحالف بين البلدين العدوين في الماضي هو "حجر الزاوية للسلام والاستقرار في منطقة الهادئ".

وقال ترامب أمام رئيس الوزراء الياباني انه أجرى محادثة هاتفية "ودية للغاية" الخميس مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، تعهد خلالها ان بلاده ستحترم مبدأ "الصين الواحدة".

على الصعيد الاقتصادي، أكَّد ترامب "السعي الى علاقة تجارية حرة وعادلة وعلى قاعدة المعاملة بالمثل" مع اليابان، الا أنه لم يتطرق الى مستقبل المحادثات مع اليابان بعد رفضه لمعاهدة التبادل الحر عبر المحيط الهادئ.

وفي بيان اصدره البيت الابيض لاحقا، اكد المسؤولان ان البند الخامس من المعاهدة الامنية الاميركية اليابانية ينطبق على جزر سينكاكاو المتنازع عليها بين طوكيو وبكين، معربين عن رفضهما "لاي عمل أحادي يهدف الى منع ادارة اليابان لهذه الجزر".

من جهة ثانية، أشارت صحيفة بريطانية السبت إلى أن تنظيم زيارة دونالد ترامب إلى لندن في وقت لا يكون فيه البرلمان منعقدا، ربما يتيح تجنب مسألة القاء الرئيس الاميركي كلمة أمام البرلمان البريطاني التي تثير جدلا.

وتشمل زيارات الدولة التي يقوم بها قادة العالم الى المملكة المتحدة عادة إلقاء كلمة أمام البرلمان البريطاني. وكان ترامب قد تلقى دعوة من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لزيارة لندن هذه السنة. الا ان رئيس مجلس العموم جون بيركو عارض بشدة السماح لترامب بإلقاء خطاب في البرلمان انطلاقا من "موقفه الرافض للعنصرية"، وقال بيركو "زاد من معارضتي الحظر الذي فرضه (ترامب) على المهاجرين".

ورحب عدد كبير من نواب حزب العمال والحزب القومي الاسكتلندي المعارضين لزيارة ترامب، بهذه التصريحات. لكن نوابا اخرين اعتبروا انه تجاوز صلاحياته.

واوردت صحيفة "ذي غارديان " نقلا عن مصادر حكومية ان الادارة البريطانية تخلت عن فكرة إلقاء ترامب خطابا امام البرلمانيين، موضحة أن المسؤولين يحاولون الإعداد للزيارة في وقت لا يكون فيه البرلمان منعقدا لتفادي "نوع من التجاهل الرسمي".

اما صحيفة "ديلي ميل" فنقلت عن مصدر وزاري قوله إن ترامب "لم يبد أي اهتمام لالقاء مثل هذا الخطاب وان زيارته لم تؤجل". وعليه، فان الزيارة يمكن ان تتم بين الخميس أو الاحد وعلى الارجح في اواخر اب/اغسطس او مطلع ايلول/سبتمبر. وكان الرؤساء الاسبقون الاميركيون رونالد ريغن وبيل كلينتون وباراك أوباما قد ألقوا خطابات أمام البرلمان البريطاني.

