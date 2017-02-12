بلغ مجموع صادرات المنتجات البتروكيماوية الايرانية، خلال الأشهر الـ10 الماضية، أكثر من 16 مليوناً و961 ألف طن وبقيمة 7 مليارات و387 مليون دولار.

وسجل إنتاج وتصدير المنتجات البتروكيماوية الايرانية نمواً سريعاً بعد تنفيذ الاتفاق النووي وإزالة الحظر، حيث ان حجم الصادرات ارتفع فضلاً عن دخول أسواق جديدة. وكان لرفع قيود التأمين والنقل في الأشهر الماضية، الدور في توفير فرص تسهيل الصادرات والمنتجات البتروكيماوية.

وتم تصدير أكثر من 9 ملايين و656 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية وبقيمة أكثر من أربعة مليارات و241 مليون دولار من قبل البتروكيماويات الواقعة في منطقة بارس الاقتصادية الخاصة (عسلوية) منذ بداية العام الايراني الجاري (بدأ 21 مارس/ آذار 2016) وإلى نهاية الشهر الماضي.

وكانت مساعدة وزير النفط لشؤون البتروكيماويات، قد أعلنت سابقاً، عن نمو قطاع المنتجات البتروكيماوية بنسبة 32 بالمائة خلال الحكومة الحالية. وصرحت مرضية شاهدائي بأن حجم صادرات المنتجات البتروكيماوية كان قبل أربع سنوات نحو 15 مليون و800 ألف طن، فيما ارتفع الى 20 مليون و200 ألف طن هذا العام.

وصدرت ايران العام الماضي نحو 19 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية الى خارج البلاد. وتبلغ الطاقة المركبة لصناعة البتروكيماويات الايرانية أكثر من 64 مليون طن. ويتوقع زيادة هذا الحجم الى أكثر من 120 مليون طن نهاية الخطة التنموية السادسة 2020.