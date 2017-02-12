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رقم الخبر: 187073 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
إيران في المرتبة الرابعة عشر عالمياً في مجال إنتاج الكهرباء
والأولى في المنطقة

إيران في المرتبة الرابعة عشر عالمياً في مجال إنتاج الكهرباء

أعلن وزير الطاقة، حميد جيت جيان، إن إيران تقف حالياً في المرتبة الرابعة عشر في مجال إنتاج الكهرباء وشبكات الطاقة الكهربائية وإنها في المرتبة الأولى في هذا المجال على مستوى المنطقة .

وفي كلمة له خلال صلاة الجمعة بمدينة تبريز (شمال غرب)، أعرب جيت جيان عن تهانيه بمناسبة الذكرى السنوية لإنتصار الثورة الإسلامية، مشيراً إلى أن الشعب الإيراني بكافة قومياته وفئاته ومذاهبه انخرط في الثورة ودافع عنها حتى الإنتصار.

ولفت وزير الطاقة إلى أن الحجم الإنتاجي لمحطات الطاقة الكهربائية في إيران تجاوز حالياً الـ76 ألف ميغاواط، معتبراً إن إنتاج هذا الحجم من الطاقة يمثل إنجازاً مهماً جداً في صناعة الكهرباء. وأشار إلى بناء 21 سداً كبيراً خلال الحكومة الحالية، لافتاً إلى أن بناء هذه السدود سيضيف إلى حجم المياه في البلاد أربع مليارات و300 مليون مترمكعب من المياه.

 
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