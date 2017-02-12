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رقم الخبر: 187072 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:24 الاقسام: اقتصاد  
"إيران خودرو" تصدّر منتجاتها إلى رابطة الدول المستقلة
بعد حصولها على شهادة (EAC) الدولية

"إيران خودرو" تصدّر منتجاتها إلى رابطة الدول المستقلة

أعلنت مجموعة (إيران خودرو) لصناعة السيارات إن 6 أنواع من منتجاتها حصلت على شهادة (EAC) الدولية.

وأشارت الشركة إلى أنه عاد بإمكانها وفقاً لهذه الشهادة الدولية تصدير منتجاتها إلى أسواق الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة (CIS) وأن تحظى بالإعفاء الجمركي من قبل هذه الدول. كما أشارت إلى أن الحصول على شهادة (EAC) الدولية تعتبر ميزة تسمح لشركة (إيران خودرو) بالوصول إلى الأسواق الروسية والحصول على سوق مهم ومناسب.

ويتوقع أنه ومع حصول شركة (إيران خودرو) على شهادة (EAC) الدولية، فان حجم تصدير منتجاتها إلى رابطة الدول المستقلة سيشهد إنتعاشاً كبيراً.

 
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