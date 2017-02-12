أعلن المدير العام لجمارك محافظة كرمانشاه عن تصدير بضائع بزنة أربعة ملايين و761 ألفاً و191 طناً وبقيمة مليار و544 مليوناً و593 ألفاً و386 دولار من الجمارك والأسواق الحدودية للمحافظة الى خارج البلاد.

وأضاف خليل حيدري، اليوم السبت، في تصريح لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا): ان السلع التي تم تصديرها من جمارك كرمانشاه وخسروي وبرويزخان وباوة والأسواق الحدودية برويزخان وشوشمي وشيخ صلة بلغت قيمتها 783 مليوناً و160 ألفاً و20 دولار وبوزن 3 ملايين و46 ألف و462 طناً.

وأشار حيدري الى تصدير 761 مليون و433 ألفاً و366 دولار وبزنة مليون و737 ألفاً و536 طناً من باقي الجمارك وعن طريق معابر محافظة كرمانشاه الخارج البلاد. وأوضح ان أهم البضائع التي تم تصديرها عن طريق هذه الجمارك شملت أنواع المحاصيل الزراعية والأدوات المنزلية والمنظفات والمواد البلاستيكية والإسمنت والثروة الحيوانية والأسمدة وتم تصديرها الى العراق.