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رقم الخبر: 187070 تاريخ النشر: شباط 11, 2017 الوقت: 18:23 الاقسام: اقتصاد  
إيران تبرم مذكرة تعاون مصرفي مع باكستان

إيران تبرم مذكرة تعاون مصرفي مع باكستان

أكد وزير التجارة الباكستاني، خرم دستكيرخان، إزدياد الحجم التجاري مع ايران وإبرام مذكرة تعاون مصرفي معها.

وأفاد مراسل وكالة أنباء فارس في اسلام آباد، أن الوزير دستكيرخان أوضح بأن البنك المركزي الباكستاني أبرم مع ايران إتفاقية تعاون من شأنها رفع مستوى الحجم التجاري وتعزيز العلاقات التجارية بين طهران واسلام آباد.

من جانبه، نقل راديو باكستان عن سفير ايران في اسلام آباد، مهدي هنردوست، تأكيده لتصريحات وزير التجارة الباكستاني، وأن العلاقات الثنائية نحو المزيد من التوطيد في جميع المجالات. وأضاف: ان موضوع صادرات الكهرباء والغاز الى باكستان في قيد الإستكمال وبوتيرة سريعة.

ويستهدف الجانبان رفع مستوى التبادل التجاري السنوي الى 5 مليارات دولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، ما يستدعي الإتفاق حول المقايضة المصرفية التي تتواصل المفاوضات بشأنها.

 
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