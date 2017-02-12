عقدت شركة بورصة السلع الايرانية في الأسبوع المنتهي 9 فبراير/ شباط 2017، صفقات بيع 535 ألفاً و391 طناً من السلع بأكثر من 267 مليون دولار، حيث سجلت المبيعات نمواً بنسبة 19 بالمئة و8 بالمئة من حيث الحجم والوزن على التوالي.

وشهدت السوق الداخلية والتصديرية بقاعة المنتجات الصناعية والتعدينية، مبيعات 270 ألفاً و259 طناً من السلع بنحو 118 مليون دولار. وبيع في القاعة 161 ألفاً و369 طناً من الصلب، و105 آلاف طن من خام الحديد، و2570 طناً من النحاس، و100 طن من الألمنيوم، و120 طناً من الموليبدن المكثف، و100 طن من فحم الكوك، و8 كيلوغرامات من الذهب.

وسجلت السوق الداخلية والتصديرية، بقاعة المشتقات النفطية والبتروكيماوية 235 ألفاً و795 طناً، بأكثر من 135 مليون دولار. وبيع بالقاعة المذكورة 67 ألفاً و996 طناً من أصناف القير، و58 ألفاً و913 طناً من المواد البوليمرية، و61 ألفاً و500 طن من الفكيوم باتوم (مادة أولية بإنتاج القير)، و20 ألفاً و500 طن من اللوب كات (مادة أولية بإنتاج زيوت المحركات)، و24 ألفاً و131 طناً من المواد الكيميائية، و2330 طناً من الكبريت، و415 طناً من عازل الرطوبة، و10 أطنان من غاز الأرغون.

وبقاعة المنتجات الزراعية، عقدت صفقات بـ25 ألفاً و507 أطنان بنحو 4ر13 مليون دولار.