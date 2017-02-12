قال وزير النفط الإيراني بيجن زنكنة: ان صادرات النفط الخام والمكثفات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 كانت حوالي 2ر1 مليون برميل يومياً، لكنها بلغت 8ر2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وتوقع الوزير زنكنة، أن يصل حجم الإيرادات الإيرانية من النفط خلال العام الجاري إلى 50 مليار دولار، مشيراً إلى أن (أسعار النفط ستبقى خلال هذا العام بنحو 55 دولاراً للبرميل الواحد).

وقال زنكنة، في مقابلة تلفزيونية، مساء الجمعة: إن (حجم الصادرات النفطية الإيرانية وصل إلى عتبة ما قبل فرض العقوبات والحظر الغربي). مضيفاً: انه (مع احتساب 55 دولاراً لبرميل النفط، فان معدل الإيرادات من النفط العام والمكثفات سيصل ما بين 45 إلى 50 مليار دولار خلال هذا العام الجاري). وأضاف: ان (صادرات النفط الخام والمكثفات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2013 كانت حوالي 2ر1 مليون برميل يومياً، لكنها بلغت 8ر2 مليون برميل يومياً خلال الأشهر الأربعة الماضية، وهذا يظهر زيادة قدرها 6ر1 مليون برميل من الصادرات بعد الإتفاق النووي).

وبيّن ان (بعض المراقبين الغربيين أبدوا دهشتهم من الزيادة غير المتوقعة لحجم صادرات إيران النفطية خلال ثلاثة أشهر وبهذه السرعة)، مؤكداً ان (الدول الأعضاء في منظمة أوبك لا ينوون زيادة أسعار النفط إلى أكثر من 60 دولاراً).