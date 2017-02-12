أعلن وزير الصناعة والتجارة والمناجم، محمد رضا نعمت زادة، انه منذ تنفيذ الإتفاق النووي تم إستقطاب أكثر من 5ر8 مليار دولار من الإستثمارات الأجنبية، حيث تعود 5ر5 مليار دولار منها إلى قطاع الصناعة والمناجم .

وقال الوزير نعمت زادة، على هامش مراسم افتتاح أضخم وأكثر مصنع الدرفلة تطوراً في جنوب شرق البلاد: انه إتخذت إجراءات فاعلة خلال الحكومة الحالية لمنع صادرات المواد الخام قبل تحويلها إلى المشتقات. وأضاف: ان حجم إنتاج خام الحديد في إيران سيرتفع من 63 مليون طن إلى 100 مليون طن خلال الحكومة الحالية، كما ارتفعت القدرة الإنتاجية للمركزات "Concentrate"من 28 مليون طن إلى 48 مليون طن، مصرحاً أن حجم إنتاج التحبيب "Pelletisation" سيصل من 21 مليون طن إلى 40 مليون طن في العام المقبل وسيزداد حجم إنتاج الحديد المختزل بطريقة مباشرة من 28 مليون طن إلى 35 مليون طن في مطلع العام الإيراني المقبل.

وصرح نعمت زادة: ان حجم إنتاج الصلب الخام في إيران سيرتفع من 31 مليون طن إلى 37 مليون طن، قائلاً: نقوم حالياً بتدشين مصنع فولاذ خراسان بالقدرة الإستيعابية التي تبلغ مليون طن.