وستقوم شركات صناعة السيارات بتقديم أحدث منتجاتها وقدراتها في المعرض. وإقبال هذه الشركات على إيران من شأنه أن يوفر الأرضية لنقل الخبرات والتقنيات الحديثة لصناعة السيارات وإستقطاب الإستثمارات الأجنبية في هذه الصناعة.

وتزور إيران شركات من مختلف دول العالم بما فيها كوريا الجنوبية واليابان والصين وتركيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وتايوان وتشتمل الشركات (ايران خودرو) و(سايبا) و(بارس خودرو) و(بي.ام.دبليو) و(إسكانيا) و(فولفو) و(رينو) و(ميتسوبيشي) و(ام.جي) و(هيوندا) و(تويوتا) و(كيا) و(نيسان) و(ام.في.ام) وشركات أخرى.