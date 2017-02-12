يبدو ان نشر الغسيل على الشرفات أصبح عادة قديمة وليست بمستوى المظهر الحضاري الذي تطمح اليه بعض البلدان.

وقامت العديد من الدول بفرض غرامات وتحرير مخالفات بسبب نشر الغسيل على الشرفات، كما حصل في أبو ظبي حيث حررت السلطات 15 مخالفة (نشر الغسيل بشكل خاطئ على البلكونات).

وقامت فرق التفتيش بتوزيع تحذيرات عامة بلغات متعددة، بهدف اطلاع الجمهور على هذه المخالفات وتلافيها، ودعت خلالها إلى أهمية المساهمة مع بلدية مدينة أبوظبي من أجل الارتقاء بمستوى المظهر الحضاري.

وأكدت البلدية أن قيمة المخالفة تصل إلى 1000 درهم وتتضاعف الغرامة المالية في حال التكرار.